Serie A, Lazio-Napoli 0-0: tanto equilibrio e zero gol

LAZIO-NAPOLI 0-0

All'Olimpico gara tattica e tirata: biancocelesti e azzurri si annullano e muovono la classifica nella corsa Champions

Lazio-Napoli finisce in bianco















































1 di 25 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 25 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Lazio e Napoli non si fanno male e muovono la classifica nella corsa Champions. Nella 22.ma giornata di Serie A tra la squadra di Sarri e quella di Mazzarri finisce 0-0 al termine di un match tirato ed equilibrato. A ritmi bassi, all'Olimpico nel primo tempo va in scena una gara tattica caratterizzata da fasi difensive molto attente e poche occasioni nitide. Con più spazio, nella ripresa le squadre poi aumentano i giri, ma nessuno riesce a piazzare il colpo vincente. Lazio a quota 34, Napoli a 32 punti.

LA PARTITA

Con Immobile e Zaccagni squalificati, Sarri piazza dall'inizio Luis Alberto a centrocampo e davanti schiera Castellanos affiancato da Isaksen e Felipe Anderson. Senza Osimhen, Anguissa, Simeone, Kvara e Cajuste, Mazzarri invece opta per un 3-4-2-1 con Politano e Zielinski a supporto di Raspadori in attacco, Demme e Lobotka in regia e Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni. Scelte che segnano l'atteggiamento in campo degli azzurri e anche l'avvio del match. Corto e compatto, il Napoli battaglia sulle seconde palle e imposta la gara sui cambi di gioco e sulle ripartenze. Più concentrata sul palleggio, la Lazio invece sceglie di costruire da dietro per guadagnare metri e di innescare direttamente i laterali offensivi per dare profondità alla manovra. Il primo squillo arriva intorno al quarto d'ora da un sinistro alto di Isaksen, poi il match resta inchiodato a centrocampo. Senza guizzi nell'uno contro uno e a ritmo basso la gara non decolla e con pochi spazi a dispozione sono le difese a fare la voce grossa e a tenere tutto in equilibrio. Castellanos protesta per un contatto in area con Di Lorenzo e Ostigard, poi la Lazio prova ad alzare il pressing, ma il Napoli si difende con ordine e il primo tempo si chiude a porte inviolate e senza grandi occasioni.

La ripresa inizia senza cambi e con uno spettacolare gol di Castellanos in rovesciata annullato per una posizione irregolare dell'attaccante biancoceleste. Episodio che dà più fiducia e coraggio alla Lazio, apre un po' gli spazi e accende la gara. Più alta e aggressiva, la squadra di Sarri guadagna metri e prova ad aumentare i giri tra le linee. Il Napoli però non molla e reagisce cercando di alzare Mario Rui e Di Lorenzo e di forzare i passaggi in verticale. Mazzarri toglie Demme e fa entrare Gaetano passando al 3-5-2,. Da una parte Ostigard libera su un cross pericoloso di Isaksen e un sinistro di Cataldi termina a lato di poco. Dall'altra Gila mura un sinistro di Politano in area e un destro al volo di Gaetano non centra la porta. Occasioni che scaldano il match e portano a nuovi cambi. A caccia di soluzioni e più dinamismo, Sarri sostituisce Lazzarri e Guendouzi con Pellegrini e Vecino. Mazzarri invece getta nella mischia Ngonge e Mazzocchi per Raspadori e Mario Rui. Dopo una buona giocata di Isaksen, Ostigard salva tutto su un colpo di tacco di Castellanos. Poi per il finale entrano anche Pedro, Rovella, Lindstrom e Dendoncker. E gli ultimi minuti sono una battaglia su ogni palla. Gollini blocca un colpo di testa di Vecino, poi Pellegrini ci prova dal limite e il match si chiude con un salvataggio ancora di Ostigard sugli sviluppi di un corner. Lazio e Napoli si annullano.



LE PAGELLE

Isaksen 6,5: parte largo a destra e punta a ripetizione Juan Jesus. Si disimpegna bene nell'uno contro uno ed è l'uomo più pericoloso della Lazio per tutta la gara

Castellanos 6: corre e lotta con Rrahmani, ma dalle sue parti arrivano poche palle giocabili e non sfonda. Nel primo tempo in un paio di occasioni si lascia cadere, ma Orsato non ci casca. Nella ripresa segna in rovesciata, ma è in fuorigioco. Poi Ostigard gli nega un gol di tacco

Luis Alberto 5,5: va al trotto e passeggia in regia. Cercato poco dai compagni, non riesce a illuminare con continuità e a dare rapidità alla manovra con la sua qualità

Raspadori 5,5: lavora al centro dell'attacco provando a fare la sponda per i compagni e ad attaccare lo spazio, ma Gila gli concede pochissimo ed è costretto quasi sempre ad agire spalle alla porta e a fare i conti con i raddoppi

Zielinski 5,5: arretra a cercar gloria e palloni giocabili, ma si allontana da Raspadori e davanti il Napoli non crea pericoli veri

Juan Jesus 5: Isaksen ha un altro passo e ogni volta che lo punta son guai. Dalla sua parte arrivano i pericoli maggiori per il Napoli



IL TABELLINO

LAZIO-NAPOLI 0-0

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 6 (27' st Pellegrini 6), Gila 6,5, Romagnoli 6,5, Marusic 6; Guendouzi 5,5 (32' st Vecino 6), Cataldi 6 (39' st Rovella sv), Luis Alberto 5,5; Isaksen 6,5 (39' st Pedro sv), Castellanos 6, Felipe Anderson 6.

A disp.: Sepe, Mandas, Casale, Hysaj, Ruggeri, Kamada, Fernandes. All.: Sarri 5,5

Napoli (3-4-2-1): Gollini 6; Ostigard 6,5, Rrahmani 6,5, Juan Jesus 5; Di Lorenzo 6, Demme 5,5 (15' st Gaetano 6), Lobotka 6,5, Mario Rui 6 (34' st Mazzocchi sv); Politano 6 (39' st Lindstrom sv), Zielinski 5,5 (39' st Dendoncker sv); Raspadori 5,5 (34' st Ngonge sv).

A disp.: Contini, Idasiak, D'avino, Gioielli. All.: Mazzarri 5,5

Arbitro: Orsato

Marcatori: -

Ammoniti: Romagnoli, Gila, Cataldi (L); Demme, Ostigard (N)

Espulsi: -



LE STATISTICHE

• Il Napoli non ha trovato la via del gol in ben sette delle ultime 10 gare di campionato, tante volte quante nelle precedenti 59 partite di Serie A.

• La Lazio è rimasta imbattuta in tre gare consecutive contro il Napoli in Serie A per la prima volta da novembre 2010 (quattro in quell’occasione).

• Il primo tiro nello specchio di questo incontro è stato effettuato solo al 75° minuto di gioco, con Valentín Castellanos.

• Questo è solo il terzo incontro di Serie A che il Napoli chiude senza effettuare tiri nello specchio dal suo ritorno nel massimo campionato nel 2007/08, dopo la gara contro il Milan del 28 febbraio 2011 e quella contro la Juventus del 1 aprile 2012.

• La Lazio ha tenuto la porta inviolata in due incontri di fila di Serie A per la prima volta dallo scorso ottobre (contro Sassuolo e Fiorentina in quell’occasione).

• Pierluigi Gollini ha tenuto la porta inviolata in un incontro intero di Serie A per la prima volta dallo scorso 7 maggio 2023, contro la Fiorentina.

• La Lazio non ha subito tiri nello specchio in un incontro di Serie A per la prima volta dal 10 novembre 2022, contro il Monza.

• Questo è stato il primo primo tempo con più passaggi portati a buon fine (542) tra quelli che non hanno visto alcun tiro nella specchio in Serie A da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (dal 2004/05).

• Cyril Ngonge è il terzo calciatore belga a giocare con il Napoli in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria, dopo Dries Mertens (295 presenze) e Bertrand Crasson (44 presenze), mentre Leander Dendoncker è il quarto.