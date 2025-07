Juventus, Padoin nuovo allenatore della Primavera

"Nel 2021 parlavamo di un graditissimo ritorno in bianconero, nello staff della Prima Squadra. Oggi, quattro anni dopo, siamo felici di poter dire che Simone Padoin è il nuovo allenatore della Juventus Under 20". Con queste parole sul proprio sito internet la Juventus annuncia l'ingaggio dell'ex centrocampista Simone Padoin come allenatore della Primavera. "Una bella opportunità per lui che già nella passata stagione ha recitato un ruolo di rilievo nella nostra formazione Primavera, in quanto vice di Francesco Magnanelli (destinato ad entrare nello staff di Max Allegri al Milan, ndr)". Nato a Gemona del Friuli - in provincia di Udine - il 18 marzo del 1984, Simone da calciatore ha indossato la nostra maglia dal 2012 al 2016 arrivando in doppia cifra di trofei: Padoin ha vinto, infatti, cinque Scudetti, tre volte la Supercoppa Italiana e due volte la Coppa Italia.