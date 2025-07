Manca solo l'ufficialità, ma è quasi fatta per il trasferimento di Rodrigo De Paul dall'Atletico Madrid all'Inter Miami. L'argentino troverà il compagno di nazionale Messi, oltre a Luis Suarez e Busquets per andare a formare una squadra stellare. Il 31enne centrocampista ex Udinese, campione del mondo con l'Albiceleste nel 2022, giunge in Florida dopo quattro anni a Madrid.