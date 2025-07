Weah, intesa col Marsiglia: la Juve tratta per un prestito con obbligo

Titoli di coda vicini per Timothy Weah alla Juve. Secondo quanto riporta da Fabrizio Romano, l'esterno bianconero avrebbe raggiunto un'intesa col Marsiglia e starebbe spingendo per trasferirsi in Francia. Le società stanno lavorando per perfezionare un trasferimento in prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni. Al momento non c'è ancora un accordo sulle cifre, ma l'operazione è in via di definizione e presto potrebbe arrivare la fumata bianca.