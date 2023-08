Napoli, Osimhen vuole partire ma De Laurentiis lo blocca

napoli

Il presidente pensa a un maxi-rinnovo con promessa di cessione nel 2024, il nigeriano attratto dall'Arabia. Via libera invece all'addio di Zielinski

Napoli, Osimhen torna ad allenarsi







































































































1 di 53 © ipp SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp 1 di 53 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'Arabia Saudita punta due gioielli del Napoli, Aurelio de Laurentiis ha deciso la strategia da adottare: ok a una cessione, muro assoluto sull'altra. Chi può partire è Piotr Zielinski, chi invece è considerato assolutamente intoccabile è Victor Osimhen. Il polacco non ha intenzione di accettare il rinnovo al ribasso e dunque ha già dato via libera al Al Ahli anche perché ha capito che De Laurentiis non lo cederà mai alla Lazio, anche il nigeriano accetterebbe volentieri i 40 milioni di euro stagionali proposti dall'Al Hilal ma il presidente azzurro non vuole privarsene, almeno in questa stagione.

NAPOLI, OSIMHEN E L'AL HILAL I 200 milioni in cinque anni offerti dall'Al Hilal fanno gola a Osimhen che, secondo Il Mattino, sarebbe già andato via se dipendesse solo da lui. E invece De Laurentiis si mette di traverso, non ha intenzione di cedere la punta neppure per 200 milioni di euro, anche perché all'orizzonte non ci sono profili adeguati per sostituirlo: da sempre piace Jonathan David ma il Lille non lo vende. Spunta anche una sorta di patto per questa stagione: un maxi-rinnovo "ponte" da 12 milioni di euro e la promessa di cessione nell'estate 2024. Attenzione, però, a dare per chiusa la strada che porta all'Arabia: l'Al Hilal non ha particolare fretta e, visto il sì del giocatore, non mollerà sino a fine mercato.

dite la vostra 08 ago 2023

NAPOLI, ZIELINSKI E L'AL AHLI Completamente diversa la situazione Zielinski: in scadenza 2024, ha detto no alla proposta di rinnovo azzurra al ribasso da 2,2 milioni di euro l'anno. L'Al Ahli offre 20 milioni al Napoli e 10 milioni l'anno al giocatore, che - consapevole che De Laurentiis non lo cederà a una rivale come la Lazio (è una richiesta di Sarri) - ha già aperto al trasferimento. Non è un caso che la moglie del polacco ha ripostato su Instagram un messaggio di un tifoso azzurro che salutava Zielinski. E non è un caso che il Napoli si sia mosso per Gabri Veiga.

Vedi anche Mercato Napoli, offerta per Gabri Veiga: è il prescelto a centrocampo