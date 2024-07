Psg-Napoli, non decolla l'affare Osimhen: colpa delle cessioni

DUE OSTACOLI

I parigini devono prima cedere davanti: due attaccanti rallentano l'affare tra i due club

© Getty Images In casa Napoli non si aspetta altro che l'addio di Victor Osimhen per far proseguire le grandi manovre in entrata dopo gli arrivi di Buongiorno. Spinazzola e Marin. Lukaku è già pronto a prendere le redini del nigeriano, ma la trattativa con il Psg prosegue tutt'altro che spedita. Sì perché Al-Khelaifi, che pur ha incassato la disponibilità di De Laurentiis a uno sconto della clausola da 130 milioni di euro, si trova a dover fare i conti con le volontà di Kolo Muani che Goncalo Ramos. Entrambi gli attaccanti infatti, non vogliono lasciare Parigi.

La punta francese, al pari del portoghese ex Benfica, sono sul mercato ma al momento si oppongono a un addio. E a pagarne le conseguenze è lo stesso Napoli, desideroso di cedere Osimhen anche per 'solo' 100 milioni di euro pur di regalare altri colpi ad Antonio Conte. Intanto lo stesso Victor, pronto a volare verso Parigi, ha partecipato alle sedute a Dimaro conoscendo il nuovo tecnico azzurro, ma non ha giocato le due amichevoli per evitare infortuni. Ieri inoltre, alla fine del ritiro ha salutato i tifosi del Napoli in Trentino, come in un addio.