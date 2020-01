Napoli: visite mediche a Villa Stuart per Lobotka, Tsimikas in pole a sinistra

LE MOSSE AZZURRE

Il Napoli abbraccia Stanislav Lobotka, secondo colpo di De Laurentiis nel mercato invernale dopo Diego Demme. Il centrocampista slovacco, prelevato dal Celta Vigo per 20 milioni di euro più quattro di bonus, è arrivato a Roma e si è recato Villa Stuart poco dopo le 10 per effettuare le visite mediche per il club azzurro. Al termine il trasferimento alla Filmauro per la firma del contratto di quattro anni e mezzo a 1.8 milioni di euro a stagione. Napoli, visite mediche per Lobotka

Sia Lobotka che Demme saranno all'Olimpico per assistere alla sfida contro la Lazio. Lunedì appuntamento a Castelvolturno alla ripresa degli allenamenti della squadra di Gattuso, quando conosceranno il tecnico e i nuovi compagni e potrebbero essere già disponibili per la gara degli ottavi di Coppa Italia di martedì contro il Perugia. Dopo il doppio colpo a centrocampo, il Napoli - con Ghoulam in uscita - lavora ora per il terzino sinistro. Il nome caldo è quello del 23enne greco Kostantinos Tsimikas dell'Olympiacos (13 presenze e 4 assist in questa stagione), che ha debuttato nella nazionale maggiore nel 2018. L'alternativa si chiama Koutris, suo compagno nell'Olympiacos. Superato nelle preferenze anche Ricardo Rodriguez del Milan.