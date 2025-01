Napoli, ufficiale il primo colpo invernale: Scuffet è il nuovo vice-Meret

Nelle prossime ore sono previsti anche movimenti a centrocampo. Trovato l'accordo con la Fiorentina per Michael Folorunsho, che si trasferirà in Toscana in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Venerdì mattina le visite mediche. Il suo posto in rosa verrà preso dal 21enne Luis Hasa, cresciuto nelle giovanili della Juve e molto apprezzato dal ds Manna. Visite e firme nelle prossime ore.