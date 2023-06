Napoli, ufficiale il nuovo allenatore: è Rudi Garcia

LA SCELTA

Il tecnico francese ex Roma, dopo l'esperienza all'Al Nassr in Arabia, torna ad allenare in Serie A

Il Napoli ha scelto il nuovo allenatore per la prossima stagione, in cui ci sarà da difendere lo scudetto appena conquistato: l'erede di Luciano Spalletti, che si è preso un anno sabbatico, è Rudi Garcia, ex allenatore dell'Al-Nassr e, in Italia, della Roma. Lo ha annunciato il presidente Aurelio De Laurentiis sul proprio profilo Twitter: "Ho il piacere di annunciare che, dopo averlo conosciuto e frequentato durante gli ultimi 10 giorni, il signor Rudi Garcia sarà il nuovo allenatore del Napoli. A lui il più sincero benvenuto e un grande in bocca al lupo!". Garcia ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo a 2,5 milioni a stagione più bonus.

Arriva sempre dalla Francia ma non è il nome sulla bocca di tutti, ovvero quello di Christophe Galtier. Rudi Garcia è una vecchia conoscenza del nostro campionato, visto che ha allenato la Roma per due stagioni e mezzo, tra il 2013 e l'inizio del 2016. Alla guida dei giallorossi ha lottato per il titolo con la Juventus: è arrivato secondo nei primi due campionati prima di venire esonerato.

Garcia è reduce dall'esperienza in Arabia Saudita con l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, durata poco meno di 10 mesi e conclusa con la risoluzione consensuale a metà aprile. Il Napoli sarà la nona squadra in carriera per Garcia che ha iniziato ad allenare nel 2000 al Saint-Etienne. Poi ha guidato Digione, Le Mans, Lille, Marsiglia e Lione, oltre alle già citate Al Nassr e Roma.

Una scelta quella di De Laurentiis all'insegna della continuità, visto che anche il 59enne tecnico predilige il 4-3-3 che con Spalletti ha regalato uno scudetto atteso 33 anni.

L'ANNUNCIO DI DE LAURENTIIS