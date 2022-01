Napoli, Tuanzebe ha firmato: venerdì visite mediche

NAPOLI

Il difensore arriva in prestito dal Manchester United. Spalletti ha il suo rinforzo in difesa

Il Napoli ha messo a segno il primo colpo nel mercato invernale: Axel Tuanzebe ha messo la firma sul contratto che lo legherà fino a giugno al club azzurro. ll difensore inglese di origini congolesi arriva dal Manchester United, che lo ha richiamato dall'Aston Villa dove era in prestito. Formula dell'operazione: 600 mila euro per il prestito più altri 600 mila euro di bonus. Tuanzebe effettuerà le visite mediche nella giornata di venerdì.

Spalletti avrà dunque il rinforzo in difesa di cui aveva bisogno dopo l'addio di Manolas, che si è trasferito in Grecia all'Olympiacos. In questa stagione con l'Aston Villa Tuanzebe, classe 1997, ha collezionato 9 presenze in Premier League e due in Carabao Cup.