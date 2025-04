Muller annuncia l'addio al Bayern: "Decisione del club"

Thomas Muller lascerà il Bayern Monaco al termine della stagione. Niente prolungamento per la bandiera dei bavaresi che ha annunciato la separazione con un lungo post pubblicato sui social: "Dopo tante voci su di me di recente, vorrei cogliere l'occasione per chiarire le cose con questa lettera - ha scritto il 35enne -. Dopo tutti questi anni, indipendentemente dai minuti che gioco, mi diverto ancora molto a stare in campo con i ragazzi e a lottare insieme per vincere. Avrei potuto benissimo immaginarmi a fare questo anche la prossima stagione. Tuttavia, il club ha deciso di non negoziare un nuovo contratto con me per la prossima stagione. Anche se questo non è in linea con i miei desideri, è importante che il club segua i suoi progetti".