Napoli: strada in salita per Garnacho, Conte chiama Adeyemi

Ecco che allora il club azzurro sta virando seriamente sul piano b, che porta il nome di Karim Adeyemi, esterno del Borussia Dortmund. Un profilo niente affatto nuovo per il Napoli, che aveva già fatto un tentativo qualche settimana fa. Ora però la situazione in casa Dortmund (esonerato il tecnico Sahin) potrebbe facilitare l'uscita del giocatore. Per Adeyemi - come riporta il Corriere dello Sport - si sarebbe mosso in prima persona Antonio Conte con una telefonata per convincerlo a lasciare subito la Bundesliga e a iniziare la sua nuova avventura in Italia. Del resto lo stesso tecnico azzurro, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juve, è stato chiaro sulla necessità di rinforzare la rosa: "Ogni finestra di mercato ti può migliorare. Se non accade adesso, a giugno dovrai farlo, perché vogliamo tornare in Europa e così saremmo pochi". Con il Dortmund a 45-50 milioni si potrebbe chiudere.



Capitolo Dorgu: il Napoli resta alla finestra. Il Manchester United, che ha già un accordo con l'esterno danese, offrirà più di 30 milioni di euro al Lecce, che ne vuole 40. L'offerta dovrebbe essere quella giusta per convincere i salentini a far partire il giocatore. Manna - come riferisce ancora il Corriere dello Sport - ha parlato con l’agente di Dorgu. Nel caso non andasse in porto il suo trasferimento ai Red Devils, il club azzurro preparerà l'affondo per l'estate.