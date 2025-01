La Repubblica: il Napoli aveva chiesto al Psg di cedere Kolo Muani solo dopo il match con la Juve

Domani allo stadio Maradona sarà Napoli-Juve sul campo ma le due società già battagliano sul mercato e un retroscena sull'affare Kolo Muani, riportato da La Repubblica, spiega quanto sia sentita la sfida. Secondo il quotidiano romano, in casa bianconera qualcuno ha avuto il dubbio ("a quanto pare, fondato" si legge) che dietro i ritardi del via libera del PSG alla cessione dell'attaccante francese ci fosse proprio la società azzurra che, forte degli ottimi rapporti coi parigini (vedi la recente cessione di Kvaratskhelia), avrebbe chiesto di ritardare l'affare solo dopo la partita del Maradona, per non ritrovarselo come avversario.