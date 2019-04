Napoli, sondaggio per Trippier: Il Tottenham temporeggia

19/04/2019

E' Kieran Trippier il nome nuovo per il Napoli. Gli azzurri nella prossima finestra di mercato stanno cercando rinforzi anche per le corsie e l'esterno del Tottenham è finito nel mirino di De Laurentiis, che avrebbe già fatto un sondaggio per il giocatore. Impegnati con l'exploit in Champions League, al momento però gli Spurs hanno deciso di rinviare qualsiasi discorso di mercato a fine stagione.