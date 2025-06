Napoli, Lukaku dà il benvenuto a De Bruyne: "Era ciò che ci serviva per puntare ancora più in alto".

"Sono felice che De Bruyne venga da noi - ha raccontato a Het Laatste Nieuws in patria -, è proprio ciò di cui il Napoli aveva bisogno per fare un altro passo in avanti. Siamo diventati campioni, ma vogliamo sia confermarci che migliorare. Ho parlato con lui un paio di volte in nazionale di Napoli e del Napoli, mi ha anche chiamato. In mezz'ora gli ho spiegato come funzionano le cose da noi, ma anche cose più logistiche. Io e Mertens abbiamo fatto il nostro per convincerlo e Kevin ha fatto la scelta giusta. Sono felice che possa fare questa esperienza e ricevere tutto l'amore che i tifosi del Napoli sanno dare".