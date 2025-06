Milan, nel mirino il terzino classe 2008 del Genoa Honest Ahanor

Il Milan vuole rivoluzionare la fascia sinistra e cerca due colpi da regalare a Max Allegri. Con Theo Hernandez sempre più vicino all’Al Hilal i rossoneri sono alla ricerca di un giovane di prospettiva da affiancare a un titolare di esperienza. Se per il titolare si stanno valutando diversi profili tra cui Zinchenko, in uscita dall’Arsenal, per il giovane di prospettiva l’obiettivo è Honest Ahanor. Il classe 2008 del Genoa ha fatto il suo esordio il 28 settembre 2024 in Serie A all’età di 16 anni contro la Juventus a Marassi. Il 17enne del Grifone ha collezionato sei presenze quest’anno in prima squadra ed è l’obiettivo principale del Milan per la fascia sinistra. Ci sono stati passi avanti nella trattativa tra i club nei giorni scorsi, con nuovi contatti che ci saranno a breve per provare a chiudere nel giro di poche ore e anticipare la concorrenza italiana ed estera.