Di Francesco saluta il Venezia: "Esperienza intensa"

"Venezia è stata per me non solo una tappa professionale, ma soprattutto un'esperienza intensa, autentica, che porterò sempre con me". Eusebio Di Francesco saluta così il Venezia nel comunicato con cui il club lagunare ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con il tecnico abruzzese. "Desidero ringraziare di cuore la proprietà, il pirettore Antonelli ed i dirigenti del Venezia Fc per la fiducia e il supporto costante.