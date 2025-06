Primo colpo di mercato per l'Atalanta di Juric. È fatta per l'arrivo di Kamaldeen Sulemana dal Southampton: l'attaccante classe 2002 si trasferirà in nerazzurro per la cifra di 17 milioni più 4 di bonus. Inoltre, gli inglesi avranno il 15% sulla futura rivendita. Ora le visite mediche e poi la firma.