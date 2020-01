Napoli, si riapre la pista che porta a Ricardo Rodriguez

IL MILAN VALUTA

E se alla fine Ricardo Rodriguez restasse in Serie A? Il terzino svizzero del Milan, dopo aver detto no al Psv Eindhoven, era destinato al Fenerbahce che però non riesce a risolvere i problemi di Fair Play Finanziario tanto che la trattativa è vicina a tramontare. Nella giornata di oggi era previsto un incontro tra il club rossonero e l'agente del giocatore, che però è stato rinviato. Ci sono infatti da sistemare prima alcuni dettagli con il Napoli. Le due società ragionano sempre sul prestito oneroso con diritto di riscatto attorno ai 6 milioni di euro, soluzione su cui punta soprattutto De Laurentiis.

Il 27enne era già stato accostato al Napoli per il rapporto con Gattuso, non è un mistero la stima del tecnico che ai tempi del Milan schierava il terzino come titolare fisso. Si attendono a breve nuovi sviluppi anche se i rossoneri preferirebbero inserire l'obbligo di riscatto (così come impostato con il Fenerbahce, per una cifra di 5 milioni) nell'affare.