Napoli, si lavora al nuovo allenatore: De Laurentiis pensa a Spalletti

NUOVA AVVENTURA?

A giugno scadrà il contratto con l'Inter del tecnico toscano, che è pronto a tornare subito in panchina

La data cerchiata in rosso sul calendario è quella del 30 giugno, quando scadrà il suo contratto con l'Inter e sarà libero di cercarsi un'altra squadra. Luciano Spalletti sta facendo il conto alla rovescia ed è pronto a tornare in pista dopo un lungo, seppur ben remunerato, periodo sabbatico. Sul suo futuro non ci sono ancora certezze, ma su di lui c'è forte l'interesse del Napoli. Gattuso è destinato all'addio a fine stagione e il tecnico di Certaldo potrebbe essere il profilo giusto per rilanciare le ambizioni partenopee dopo un'annata tutt'altro che esaltante.

Secondo Fcinternews Aurelio De Laurentiis ha già sondato il terreno e Spalletti sarebbe stuzzicato dall'idea di rimettersi subito in gioco in una piazza così importante. Sulle sue tracce c'era anche la Fiorentina, che è a caccia di un allenatore di alto profilo per tentare un deciso cambio di passo dopo i pochi alti e molti bassi delle ultime stagioni, ma al momento non sembrano esserci le condizioni (tecniche e progettuali, prima ancora che economiche) per puntare a un nome come il suo o quello di Maurizio Sarri.

Naturalmente non mancano le sirene provenienti dall'estero: tra le ipotesi c'è quella che riporterebbe Spalletti in Russia, allo Spartak Mosca, dopo le cinque stagioni e i quattro trofei conquistati ai tempi dello Zenit San Pietroburgo. Le suggestioni non mancano, perché si tramutino in qualcosa di più concreto è ormai solo questione di tempo.