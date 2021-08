Napoli, senti Emerson: "Spalletti un amico, l'interesse degli azzurri fa piacere"

"Se ho sentito Emerson? È una domanda alla quale non posso rispondere ma è possibile sia anche avvenuto". Luciano Spalletti aveva risposto così, il giorno della sua presentazione come nuovo tecnico del Napoli, in merito alle voci di un contatto con il terzino sinistro del Chelsea, già allenato alla Roma. E, dopo oltre un mese di distanza, arrivano nuove parole di apprezzamento dell'italo-brasiliano per l'allenatore toscano: "Spalletti a Roma è stato l'allenatore che mi ha dato l'opportunità di mettermi in gioco - ha detto in un'intervista a ESPN Brazil - È un allenatore saggio, un amico, ogni tanto ci sentiamo".