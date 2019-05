Napoli, rientrato il caso Insigne: la volontà è di andare avanti insieme

01/05/2019

A Napoli il caso Insigne sembra rientrato. Lorenzo resterà nella sua città. In mattinata si è svolto infatti un vertice tra il capitano del club azzurro, De Laurentiis, Giuntoli, Ancelotti e Mino Raiola. Un summit chiarificatore, da cui è emersa la voglia di tutte le parti di proseguire insieme. Dal suo canto Insigne ha ribadito la voglia di restare e il club ha replicato confermando di non aver alcuna intenzione di cederlo, mettendo a tacere le voci di mercato.

Dopo i fischi, i musi lunghi e le indiscrezioni, è servito un faccia a faccia per chiarire la situazione tra Lorenzo e il Napoli. Tutto si è svolto in un clima sereno, alla presenza di tutti i protagonisti per evitare fraintendimenti, passi falsi o problemi futuri. All'incontro, infatti, non solo hanno preso parte il diretto interessato e il presidente, ma anche il procuratore del calciatore, il ds del club e il tecnico azzurro. Un summit in grande stile, insomma. Concluso tra sorrisi e abbracci. A Napoli Insigne non è più un caso.