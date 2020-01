Napoli, previsto nuovo incontro con il Celta Vigo per Lobotka

ORE DECISIVE

Non si allenta la morsa del Napoli su Stanislav Lobotka, il rinforzo individuato da Gattuso per il centrocampo azzurro. Da giorni le parti lavorano sul trasferimento a titolo definitivo dello slovacco dal Celta Vigo e nelle prossime ore è previsto un nuovo incontro per limare le differenze. L'offerta di Giuntoli - che vedrà a Castel Volturno gli agenti del giocatore, è di 18 milioni di euro più due di bonus mentre gli spagnoli continuano a chiedere 23 milioni. Ringhio anti-naufragio

La volontà del giocatore, che col Napoli ha già trovato un accordo quinquennale da circa 2 milioni di euro l'anno (motivo per il quale il West Ham ha rinunciato), dà una mano alla dirigenza napoletana, i procuratori di Lobotka faranno la spola tra Italia e Spagna per chiudere velocemente l'affare. Gattuso attende impaziente e vorrebbe avere il 25enne già per Lazio-Napoli dell'11 gennaio.