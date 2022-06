Napoli: Politano obiettivo del Valencia, idea Solbakken per sostituirlo

mosse azzurre

Il norvegese nel mirino. Capitolo portieri: Meret sarà titolare, l'Al Nassr su Ospina

Il Napoli ci prova per Ola Solbakken. Secondo 'Il Mattino', De Laurentiis starebbe tentando di inserirsi nella corsa all'esterno del Bodo Glimt da tempo promesso alla Roma. Il norvegese classe 1998 è in scadenza il 31 dicembre: il club azzurro potrebbe investire 2,5 milioni di euro per averlo subito e fare uno sgarbo a Mourinho. Al giocatore è stato proposto un contratto quinquennale. Si attende una risposta. Solbakken sarebbe il sostituto di Matteo Politano, obiettivo del Valencia di Gattuso e non considerato incedibile. © Getty Images

Il Valencia fa sul serio per Politano. Il suo agente è volato in Spagna e si registra già una prima offerta per il giocatore - 13 milioni di euro - considerata bassa dal Napoli, che ne chiede 20. Politano dal canto suo sarebbe felice di riabbracciare Gattuso.



Capitolo portiere. Il Napoli ha scelto: Alex Meret è pronto a rinnovare il contratto fino al 2027 e la maglia da titolare sarà sua. David Ospina non ha accettato il rinnovo a cifre inferiori - aveva chiesto un triennale a tre milioni netti a stagione - e per questo è svincolato. Nel futuro del colombiano c'è l'Arabia Saudita, con l'Al Nassr che ha già messo sul piatto un'offerta importante. Per il ruolo di vice Meret, secondo la Gazzetta dello Sport, tra i portieri in lista, oltre a Salvatore Sirigu, c'è Ciprian Tatarusanu, estremo difensore di proprietà del Milan.