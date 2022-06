Napoli, patto tra AdL e Ramadani per la permanenza di Koulibaly

MANOVRE AZZURRE

Il difensore potrebbe rimanere anche in caso di mancato rinnovo e a meno che non arrivi un'offerta irrinunciabile per il club

Sembrava destinato a lasciare Napoli e il Napoli a breve e, invece, adesso Kalidou Koulibaly pare vicino a una permanenza in azzurro anche per la prossima stagione. Non è una certezza, ma una speranza fondata su un accordo trovato tra Aurelio de Laurentiis e l'agente del difensore senegalese, Fali Ramadani. Non basato su un accordo per il rinnovo, ma su un patto tra gentiluomini. In pratica la permanenza di Koulibaly per altri dodici mesi è legata principalmente a due opzioni proposte dal Napoli.

Vedi anche Kalidou Koulibaly" /> napoli Koulibaly: "A Napoli c'è tanto amore, non sono felice per lo scudetto sfumato" La prima è che il giocatore accetti un prolungamento con stipendio ridotto, anche se non in maniera così drastica come inizialmente prospettato. La seconda è che si possa arrivare al prossimo giugno e poi dirsi addio. Tutto, chiaramente, a meno che non arrivi subito un'offerta irrinunciabile sia per il club, sia per il giocatore. E per irrinunciabile si intende una cifra attorno ai 35-40 milioni di euro, l'unica che AdL prenderebbe in considerazione.

Il timore dei tifosi partenopei è che si faccia avanti la Juve, soprattutto nel caso in cui dovesse cedere De Ligt al Chelsea. Ma anche il Barcellona è interessato, sempre che riesca a risolvere tutti i suoi problemi economici.