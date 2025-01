Napoli, passi avanti per Garnacho. Il ds Manna punta anche Dorgu

Il ds Manna ha incontrato Hargreaves a Milano, con il dirigente impegnato anche nella trattativa per acquistare Dorgu dal Lecce. Il Napoli ha messo in chiaro le proprie intenzioni seriamente, alzando la propria offerta in cambio di uno sconto. Decisione e determinazione che hanno aperto qualche possibilità in più per l'operazione con il giocatore, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, che avrebbe già un accordo con il Napoli per un quinquennale da 3,5 milioni di euro a stagione, il doppio di quanto percepito a Manchester.