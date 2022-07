Napoli, occhi su Kostic: si tratta con l'Eintracht

MANOVRE AZZURRE

Anche i partenopei sull'esterno serbo, Giuntoli al lavoro con l'agente Alessandro Lucci per provare ad abbassare le richieste dei tedeschi

Anche il Napoli ha messo gli occhi su Filip Kostic. Il club partenopeo è alla ricerca di esterni offensivi capaci di garantire supporto e assist a Osimhen e il serbo dell'Eintracht, già da tempo nel mirino della Juventus, fa gola a Spalletti. Kostic va verso i 30 anni, ma ha una discreta esperienza sul piano internazionale, è fresco vincitore dell'Europa League e, cosa non di poco conto, è in scadenza di contratto nel 2023. Il Francoforte chiede comunque almeno 20 milioni di euro per lasciarlo partire, ma Giuntoli è già al lavoro, insieme all'agente del giocatore Alessandro Lucci, per provare ad abbassare le pretese.

Kostic è sulla lista dei desideri di diversi club, tra cui appunto la Juve, ma al momento non c'è stato nessun affondo decisivo. I bianconeri hanno virato in maniera decisa su Zaniolo e il Napoli ha visto uno spiraglio dove inserirsi, anche perché l'arrivo di Kvaratskhelia non può bastare a compensare gli addii di Insigne, Mertens e con tutta probabilità Politano, voglioso di cambiare aria e accostato al Valencia di Gattuso.

L'esterno serbo è esploso nelle ultime 4 stagioni, prima sotto la guida di Adi Hütter, poi sotto quella di Glasner, rivelando le sue qualità sotto porta, ma soprattutto quelle di assistman: ben 63 in tutte le competizioni dal 2018 in avanti. Numeri che non possono che ingolosire Spalletti, alla ricerca della spalla ideale per Osimhen.

Intanto resta viva la trattativa per Deulofeu, con il Napoli ancora alla ricerca della giusta formula per convincere l'Udinese, mentre più sullo sfondo c'è la pista Solbakken del Bodø/Glimt, su cui la Roma appare in vantaggio.

