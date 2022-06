Napoli, Mertens sempre più vicino all’addio

IN SCADENZA

Giovedì scade il contratto del miglior marcatore della storia del club e dall’ultima mail con De Laurentiis è calato il silenzio

Dopo 10 anni e 148 gol, il rapporto tra il Napoli e il suo miglior marcatore di tutti i tempi potrebbe aver vissuto il suo ultimo atto con un messaggio di posta elettronica. Dopo la mail mandata dal belga attraverso Stirr Associates (lo studio legale che cura i suoi interessi) con la prima richiesta di ingaggio annuale (2,4 milioni più bonus) ritenuta eccessiva dal club, sul rinnovo di Dries Mertens è infatti calato il silenzio, nonostante 'Cir0' abbia espresso più volte la volontà di restare a Napoli.

Nell’ultimo mese tra Mertens e il club c’è stata assoluta mancanza di comunicazione: nessuna novità, nessun movimento, nessuna telefonata e stavolta neanche una mail, nonostante il 35enne belga si sia detto anche disposto a dimezzarsi lo stipendio (chiedendo però un biennale che difficilmente il club gli riconoscerà). Dopo 10 anni d’amore, la richiesta per la cittadinanza onoraria di Napoli e un figlio chiamato Ciro, la storia tra Mertens e gli azzurri rischia di finire nel silenzio più totale, ormai mancano poche ore alla scadenza del contratto.

Il popolo napoletano è in attesa di un colpo di scena o di un colpo al cuore, consapevole che nel mercato può sempre succedere di tutto ma anche che in questo momento i segnali sono pari a zero: Mertens continua ad aspettare una controfferta del club, ma il Napoli ha la sua politica e sembra tirare dritto per la sua strada in attesa di una vigorosa retromarcia economica da parte del giocatore.

In questo stallo e in questo silenzio la scadenza del 30 giugno si avvicina a grandi falcate e intanto in Belgio continuano a parlare dell'offerta dell'Anversa (le ipotesi Roma e Lazio sembrano invece essersi raffreddate): tra poche ore sapremo se la storia d’amore tra Napoli e il suo Ciro continuerà o verrà cestinata come un messaggio di posta indesiderata.

