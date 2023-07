Napoli, il mercato è fermo tra l'esigenza di un nuovo difensore e Osimhen in bilico

napoli

NAPOLI, GARCIA VUOLE DANSO Il buco in difesa lasciato dalla cessione di Kim al Bayern Monaco resta il rompicapo più grosso, Garcia ha ammesso che è una situazione difficile, probabilmente riferendosi alla situazione di Kevin Danso, il prediletto dell'allenatore francese. Il Lens chiede una trentina di milioni e questo non aiuta, nonostante un accordo di massima raggiunto tra Napoli e 24enne: le alternative, che al momento convincono poco sia Garcia che i dirigenti azzurri, sono Kilman del Wolverhampton e Mavropanos (Stoccarda) e Sutalo (Dinamo Zagabria).

NAPOLI, SITUAZIONE OSIMHEN Dalla difesa all'attacco, in questo caso non servono rinforzi ma serve che si arrivi al rinnovo di contratto con Victor Osimhen. Da un lato c'è la distanza sia su ingaggio (richiesta otto, offerta sette più bonus) che su entità della clausola (richiesta 100 milioni, De Laurentiis vorrebbe almeno 140) che neppure gli incontri tra l'agente Calenda e De Laurentiis a Dimaro hanno risolto, dall'altro il domino attaccanti che potrebbe scatenare Kylian Mbappé (sia che vada al Real Madrid sia che vada in Arabia) metterebbe il nigeriano tra i primi candidati del Psg per sostituire il francese. Alla fine non è neppure impossibile che Osimhen resti, ma senza rinnovo.

NAPOLI, I RINNOVI DI ZIELINSKI E KVARATSKHELIA - Niente Lazio per Zieliniski: secondo la Gazzetta dello Sport, raggiunto l'accordo per il rinnovo con il centrocampista polacco che prolunga dal 2024 al 2026 di fatto spalmandosi l'ingaggio visto che passerà da 4,5 milioni d'ingaggio a circa 3. C'è ancora da lavorare per quello di Kvaratskhelia, seppure filtri molto ottimismo: il georgiano dovrebbe presto firmare fino al 2028 con stipendio che passerebbe da 1,4 milioni a tre.