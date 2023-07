Amichevoli: il Napoli impatta 1-1 con la Spal, Anguissa risponde a Puletto  

AMICHEVOLE

I campioni d’Italia pareggiano l’amichevole contro la formazione di Ferrara: il centrocampista in maglia 99 risponde all’eurogol del classe 2004

Il Napoli viene fermato sull'1-1 dalla Spal nella seconda amichevole della stagione nel ritiro di Dimaro. Dopo lo 0-0 del primo tempo, gli uomini di Rudi Garcia subiscono il gol al 62’ dal classe 2004 Puletto, che beffa Meret con un calcio di punizione dalla propria metà campo. Al 73’ pareggia i conti Anguissa, che di destro realizza su assist di Zielinski. Mario Rui è stato costretto ad abbandonare il campo al 35' per un problema muscolare.

La partita amichevole tra Napoli e Spal, secondo test estivo dei campioni d’Italia a Dimaro, termina 1-1. Rudi Garcia schiera il tridente offensivo formato da Politano-Simeone-Zedadka, mentre Di Carlo si affida ad Antenucci. Il primo squillo del match arriva al tredicesimo, quando il numero 21 napoletano riceve al centro dell’area di rigore un suggerimento di Mario Rui ma calcia di poco fuori. Sei minuti più tardi è Folorunsho a sfiorare la rete, con una conclusione dalla distanza che termina alla sinistra del palo. Il primo tiro in porta arriva al 22’ con Simeone, che servito in area al termine di una ripartenza si vede respingere la conclusione di destro da Alfonso. Nel finale di parziale altra chance per Politano, che colpisce in acrobazia un delizioso assist di Elmas senza trovare l’obiettivo. Da segnalare l’uscita anzitempo di Mario Rui a causa di un fastidio muscolare.

Ad inizio secondo tempo entrano in campo i titolarissimi della formazione scudettata: c’è così spazio per Osimhen, Kvaratskhelia, Zielinski, Anguissa, Rrahmani, Lobotka, Di Lorenzo, Meret e Raspadori. Il georgiano colpisce la traversa al 54’: il capocannoniere della scorsa Serie A vince un rimpallo in area e mette in mezzo per il compagno, che calcia forte da distanza ravvicinata ma non segna. Pochi secondi dopo è il numero 77 a servire centralmente Raspadori, che colpisce a lato da pochi passi. Il risultato si sblocca al 62’ in favore della SPAL, con il classe 2004 Puletto che realizza un goal fantastico, beffando Meret con un calcio di punizione da circa 60 metri. Osimhen prova subito a riprenderla in rovesciata, ma è al 73’ che il Napoli pareggia i conti: Zielinski trova all’altezza del dischetto Anguissa, che col destro fa 1-1. Sale la pressione dei campioni d’Italia, che sfiorano il goal vittoria prima con Raspadori e poi con Olivera, che cestina una ghiotta occasione. Termina così l’incontro, che ha visto la formazione di Garcia creare molto (soprattutto nel secondo parziale) ma senza riuscire ad avere la necessaria efficacia per vincere il match.

Vedi anche napoli Napoli, Garcia: "La squadra resti affamata, serve un rinforzo in difesa"