Psg, Mbappé dice no ai 400 milioni dell'Al Hilal: "Faccio un anno in panchina"

PROPOSTA SHOCK

Il Psg aveva accettato l'offerta da 300 milioni ma l'attaccante vuole restare in Europa. Secondo l'Equipe c'è anche l'Inter in corsa

Mbappé e Kim Kardashian insieme a Miami



























































© instagram 1 di 31 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Niente Al Hilal per Kylian Mbappé: dalla Spagna assicurano che l'attaccante francese non abbia alcuna intenzione di andare in Arabia Saudita, a prescindere dall'offerta ricevuta. No a un biennale da 400 milioni di euro complessivi, una scelta forte di cui il francese si prenderà ogni responsabilità: "Se deve stare in panchina tutto l'anno al Psg, lo farà. Anche perché se i risultati, soprattutto in Champions League, arriveranno andrà bene ma se così non sarà, come farà l'allenatore a lasciare fuori un giocatore del genere?" fanno sapere fonti vicine a Mbappé a Relevo.

Il Paris Saint-Germain aveva già accettato i 300 milioni di euro offerti dall'Al Hilal ma il no di Mbappé complica nuovamente i piani di Al-Khelaifi che non vuole perdere a zero nel 2024 un patrimonio come il francese, non è questione (solo) economica ma anche di facciata e di prestigio. Mbappé, assicurano le stesse fonti, vuole vincere la Champions League e dunque non è interessato, neppure per un solo anno (l'Al Hilal gli avrebbe lasciato la possibilità di andare al Real Madrid, con cui ha già un accordo, la prossima estate con una clausola da circa 200 milioni) ad andare in Arabia Saudita.

Lo scorso 9 luglio un'uscita pubblica della punta aveva innervosito, e non poco, Al-Khelaifi e la gran parte dei suoi compagni a Parigi: "Io voglio solo vincere, non importa con chi. In questi anni ho sempre fatto meglio di tutti. Giocare al Psg non aiuta molto perché è una squadra che divide. Non voglio far parte di una squadra per partecipare, sono nato per vincere e voglio dimostrarlo a tutti".

Una situazione potenzialmente esplosiva sia per Luis Enrique, sia per lo spogliatoio: quanto potrebbe pesare una stagione da escluso per Mbappé negli equilibri tattici e di spogliatoio? Anche su questo fa leva il giocatore, che attende una svolta. Immediata, o nel giugno del 2024.

"ANCHE L'INTER SU MBAPPÉ" Intanto in Inghilterra rilanciano una indiscrezione clamorosa: ci sarebbe in corsa pure un club italiano per rilevare Kylian Mbappé. Per l'Equipe il club in questione sarebbe l'Inter di Steven Zhang.

