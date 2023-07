Napoli, Al Hilal all'assalto di Osimhen: offerta da 140 milioni, contratto da 60 al nigeriano

napoli

Gli arabi ci provano per il nigeriano, con un'offerta da capogiro per cartellino e ingaggio

Victor Osimhen e il Napoli trattano per il rinnovo, con l'agente Roberto Calenda che ha lasciato il ritiro di Castel di Sangro con l'accordo verbale con la società azzurra per il prolungamento del contratto del nigeriano, ma le voci dall'Arabia continuano a turbare il mercato. Secondo quanto riferito da Sky Sports UK, infatti, l'Al Hilal sarebbe piombato sull'attaccante avanzando un'offerta monstre al Napoli di 140 milioni per il cartellino, mentre al classe '98 sarebbe stato proposto un ingaggio da un milione di sterline a settimana, ovvero circa 60 milioni di euro a stagione fino al 2026.

Cifre da capogiro, ormai divenute abitudine in terra saudita, con l'Al Hilal che dopo non essere riuscito a convincere a suon di milioni Kylian Mbappé avrebbe virato verso l'Italia, direzione Napoli per strappare ai campioni d'Italia Victor Osimhen. Un'offerta che, se confermata, non sarebbe poi tanto lontana dai 200 milioni richiesti da De Laurentiis per il suo bomber, con gli arabi che potrebbero quindi cercare di alzare la proposta sul piatto per avere il nigeriano in squadra.

Una voce che turba l'ambiente azzurro proprio nella giornata in cui Roberto Calenda, procuratore di Osimhen, ha lasciato il ritiro di Castel di Sangro dove era giunto nella serata di domenica per incontrare il patron azzurro. Incontro che non è avvenuto, ma colloqui che proseguono in modo sereno tanto che ci sarebbe già una bozza d'intesa per andare avanti insieme. Da limare alcuni dettagli, tra cifre e clausola, con la distanza tra le parti che sarebbe ormai minima. Accordo che, trapela, potrebbe arrivare già prima della fine del ritiro in terra abruzzese (11 agosto), con Calenda atteso nuovamente a Castel di Sangro per incontrare ADL e l'entourage azzurro. E l'Al Hilal osserva, perché in caso di mancata firma potrebbe arrivare il rilancio per arrivare all'attaccante e sognare il doppio colpo con Verratti.