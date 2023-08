Napoli, maxi-offerta per Osimhen: il nigeriano tentato dall'Arabia

IL CASO

Dalla Nigeria parlano di accordo tra il giocatore e l'Al Hilal. Ma De Laurentiis fa muro

Per fortuna c'è Aurelio de Laurentiis. Già, perché le voci che rimbalzano dalla Nigeria, e in particolare dal portale Soccernet.ng, sono a dir poco preoccupanti. In estrema sintesi: il solito Al Hilal avrebbe convinto Osimhen ad accettare la sua corte grazie a un'offerta da 40 milioni a stagione. Una follia sulla quale è in effetti difficile sorvolare, anche per un giocatore che, ha ricordato Rudi Garcia, è nel pieno della sua maturità calcistica e non dovrebbe essere attratto da un campionato in cui, di fatto, i grandi giocatori stanno andando a svernare. Ma tant'è, i soldi sono tanti e che Osi ci abbia fatto più di un pensierino è più che plausibile. Quindi, come detto, meno male che c'è Aurelio de Laurentiis, uno che sa non mollare di un centimetro e resistere almeno fino a quota 200, il prezzo fissato per lasciar partire la stella del suo Napoli.

Il grande problema è che da Saudi ci si può attendere di tutto, perfino che portino fin sotto alla porta del Napoli i 200 milioni di cui sopra che, evidentemente, potrebbero convincere anche il presidente dei campioni d'Italia. Perché va bene tutto, ma con quei soldi ci si compra un altro grande centravanti e si rifà mezza squadra.

Il punto è che siamo al 7 agosto, due settimane nemmeno (il Napoli gioca in anticipo) e si parte con la nuova stagione. Come dire: Osimhen era considerato incedibile prima, figurarsi adesso che il tempo per sostituirlo sarebbe poco. Tradotto: se proprio il nigeriano deve lasciare il nostro campionato, che sia subito o mai più. Le prossime ore saranno in questo senso caldissime. Inutile nascondersi dietro a un dito: se l'offerta di 40 milioni l'anno è concreta, dire di no è molto ma molto difficile (gli azzurri offrono a Osimhen un rinnovo di circa 8 milioni e potrebbero al massimo raggiungere quota 10). In ogni caso sarà dura anche convincere De Laurentiis, alle prese tra l'altro con un Garcia evidentemente poco sereno e sospeso tra un mercato che non decolla (con Natan si è finalmente risolto il problema del nuovo Kim) e qualche giocatore, leggi Zielinski, al passo di addio.

Ovviamente, che si sia tifosi del Napoli o meno, perdere Osimhen sarebbe un grande danno per tutto il nostro movimento calcistico. Tocca affidarsi a De Laurentiis, uno che non molla. Anche gli arabi, per una volta, potrebbero doversene fare una ragione.

