Napoli, calda la pista Mavropanos: c'è lui in pole per diventare l'erede di Kim

MANOVRE AZZURRE

Contatti continui tra la dirigenza partenopea e quella dello Stoccarda, il difensore greco è valutato 25 milioni

C'è un nome nuovo per la difesa del Napoli: è quello di Konstantinos Mavropanos, centrale classe 1997 di proprietà dello Stoccarda. Al momento quella che porta al greco, 19 presenze in nazionale maggiore, è la pista più calda per i partenopei, che nelle ultime ore hanno intensificato i contatti con la dirigenza del club tedesco e che sembrano averlo messo in cima alla lista, viste anche le difficoltà nel convincere il Lens ad abbassare le richieste per Kevin Danso.

Mavropanos ha un contratto in scadenza nel 2025 ed è valutato 25 milioni di euro, una cifra su cui il Napoli può ragionare, partendo dalla quale si può imbastire una trattativa in grado di chiudersi in poco tempo. Garcia d'altronde ha fretta, ha sottolineato a più riprese la necessità di ingaggiare un difensore dopo l'addio di Kim e non può attendere la fine del mercato nella speranza che calino le pretese per Danso (il Lens continua a chiedere 30 milioni). Il greco non è l'unico nome sulla lista, ma al momento è senza dubbio quello che convince di più per ragioni tecniche ed economiche.

Mavropanos è sbarcato in Bundesliga nel 2020 dopo una fugace esperienza in Premier League con l'Arsenal, nell'ultima stagione ha collezionato 34 presenze e 3 gol in campionato, tra cui quello nella gara d'andata del delicatissimo playout contro l'Amburgo.

