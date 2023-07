Dalla Germania

Il centrale coreano è ufficialmente un giocatore del club tedesco. Intanto ha dato l'addio al Napoli: "Grazie e sempre forza"

© Getty Images Bayern Monaco-Kim, c'è l'ufficialità. Il club bavarese ha confermato sul proprio sito l'acquisto: "Ciao e benvenuto a Monaco, Minjae Kim! Il difensore centrale sudcoreano arriva all'FC Bayern dai campioni d'Italia dell'SSC Napoli e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028". "Il Bayern è un sogno per ogni calciatore. Non vedo l'ora di sapere cosa succederà a Monaco. È un nuovo inizio per me. Continuerò a migliorarmi qui. Parlando con il club mi è stato chiaro fin dall'inizio quanto fossero interessati a me. Il mio primo obiettivo è giocare tante partite. Inoltre, voglio vincere più trofei possibili", ha detto Kim.

Kim lascia il Napoli dopo appena una stagione in cui ha conquistato lo scudetto da leader difensivo degli azzurri, collezionando 45 partite e 2 reti e venendo eletto migliore difensore del campionato italiano. Per gli azzurri ora si apre la fase della ricerca del sostituto, i nomi sul tavolo sono moltissimi. Il candidato principale pareva essere Giorgio Scalvini, ma le richieste dell'Atalanta (circa 50 milioni) hanno spinto il Napoli a cambiare strada. Così è emersa prepotente la candidatura di Max Kilman, 26enne centrale del Wolverhampton. Mancino, capace di giocare anche terzino, non è comunque un giocatore economico: la richiesta dei Wolves è all'incirca di 30 milioni. La dirigenza azzurra sta trattando a oltranza con gli inglesi.

Intanto, sul proprio profilo Instagram ufficiale Kim ha pubblicato un lungo post di saluto al Napoli correlato da un video celebrativo: "Ciao, sono Minjae Kim. Mando questo messaggio a tutti i tifosi del Napoli che mi hanno dimostrato amore e sostegno. Grazie a te lo SCUDETTO è stato possibile 33 anni dopo Maradona. Al mio amato Napoli, a Mister Spalletti, ai miei compagni di squadra, e soprattutto ai tifosi del Napoli, vorrei esprimere la mia gratitudine. Non importa dove sarò o dove andrò, ricorderò il Napoli e tiferò per voi. Grazie."

IL SALUTO DEL NAPOLI