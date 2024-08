Napoli, il Chelsea apre all'intesa: Lukaku, Casadei e 50 milioni per Osimhen

MANOVRE AZZURRE

I due club avrebbero trovato un accordo di massima sulla maxi operazione, ma c'è sempre l'ostacolo del nigeriano che vuole il Psg

Non è andata a vuoto la missione di Manna a Londra. L'incontro con il Chelsea sembrerebbe aver dato i suoi frutti e adesso sbrogliare la matassa della vicenda Lukaku-Osimhen non pare impossibile. Napoli e Blues, infatti, sembrerebbero aver trovato un'intesa di massima: Conte avrebbe il suo amato Lukaku, insieme al giovane talento Casadei e a 50 milioni di euro per le casse partenopee, in cambio di Osimhen. Gli inglesi sarebbero pronti ad accontentare le richieste del club di De Laurentiis, che incasserebbe meno delle metà del cash inizialmente previsto dalla vendita del nigeriano, ma avrebbe comunque il tanto agogniato "Big Rom" e un prospetto interessante.

Bisognerà, però, fare i conti con la volontà di Osimhen, che pare ancora deciso ad aspettare il Psg. Il fatto è che i francesi non sono intenzionato a sborsare cento milioni e oltre di euro per portarlo a Parigi e il rischio per l'attaccante nigeriano è di aspettare invano. Nonostante l'approdo in Premier League sia sempre stato un suo obiettivo e il Chelsea tra le sue squadre preferite.

Lo stesso Chelsea, comunque, che avrebbe aperto anche a uno sconto sulla clausola di Lukaku da 43 milioni di euro, nel caso in cui non si riuscisse a convincere Osimhen. Difficile scendere ai 25 più 5 di bonus proposti dal Napoli, ma è comunque un segnale importante in questa volata finale del mercato estivo.