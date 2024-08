Napoli, Lukaku mai così vicino! Offerta ufficiale al Chelsea. Visite mediche per Neres

LO SCATTO

Proposta di acquisto a titolo definitivo per i Blues, ma non alla cifra della clausola rescissoria. Il tempo stringe, ma Conte avrà il suo centravanti

Antonio Conte si sta leccando le ferite dopo il tracollo del Bentegodi contro il Verona alla prima giornata di Serie A, ma all'orizzonte si sta prospettando il primo tassello richiesto alla società per rinforzare la rosa del Napoli. Tra sentimenti di delusione mista a rabbia, Romelu Lukaku è finalmente vicinissimo a vestire la maglia azzurra dopo l'offerta ufficiale recapitata al Chelsea al termine di settimane di colloqui, ipotesi e trattative. La fase è quella chiave, il futuro di Lukaku e Osimhen non è legato, quindi ora si parla solo e soltanto del belga.

La settimana di passione tra Modena in Coppa Italia e Verona in campionato, che ha fruttato zero gol e tanti pensieri negativi, ha convinto la società campana ad accelerare la situazione proponendo al Chelsea un'offerta per l'acquisto a titolo definitivo di Lukaku, ma non ai 43 milioni di euro della clausola rescissoria presente sul contratto del centravanti. Con la stagione iniziata - male per entrambe - anche la società inglese si è decisa a risolvere la questione, ben sapendo che Lukaku non resterà a Londra e ha presentato una sola opportunità: raggiungere Conte a Napoli. Per questo una formula alternativa alla clausola rescissoria alla fine si troverà e Romelu non è mai stato così vicino all'azzurro.

Chi è più avanti nelle operazioni, invece, è David Neres, il quarto acquisto della sessione estiva di mercato del Napoli. Il brasiliano in arrivo dal Benfica è arrivato in Italia per svolgere le visite mediche di rito e vestirà la maglia azzurra per 28 milioni di euro totali.