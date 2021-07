Napoli: l'Everton di Benitez ci prova per Koulibaly

L'OBIETTIVO

Secondo 90min.com, sono pronti 41 milioni di euro per il difensore senegalese

Negli ultimi anni il suo nome è stato accostato a quasi tutte le big di Premier, ma alla fine Kalidou Koulibaly è sempre rimasto al Napoli. La pandemia, però, ha colpito duramente le casse del club campano, che potrebbe essere costretto a sacrificare almeno un big sull'altare del bilancio. Secondo 90min.com, il nuovo allenatore dell'Everton, Rafa Benitez, avrebbe espressamente richiesto il 30enne difensore senegalese, valutato 41 milioni di euro.

Benitez è stato l'allenatore che ha voluto Koulibaly al Napoli nel 2014, quindi tra i due c'è grande stima e riconoscenza. In una intervista all'Equipe di qualche anno fa, il centrale senegalese aveva raccontato i retroscena del suo sbarco sotto il Vesuvio. "Benitez è stato importante per me, mi ha voluto lui al Napoli. Mi ha chiamato due volte quando ero al Genk, nel dicembre del 2013. All'inizio pensavo ad uno scherzo, poi il mio agente mi ha confermato che era davvero Rafa e che stavo per passare al Napoli - le sue parole - Quando ho letto nomi come Higuain, Callejon, Albiol ho avuto un po' di paura, mi sono tremate le gambe. Ricordo che Rafa mi disse 'se seguirai le mie indicazioni diventerai un grande giocatore'".

E così è stato, tanto che negli anni scorsi De Laurentiis ha rinunciato a una montagna di euro pur di non vendere il perno della retroguardia campana, resistendo agli assalti delle due squadre di Manchester, del Liverpool e del Psg. L'interesse dei Toffees per Koulibaly non è una novità, visto che anche Ancelotti lo voleva: nelle prossime settimane ci potrebbero essere novità.