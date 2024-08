Napoli, l'Al Ahli ci riprova per Osimhen: ma lui aspetta il PSG

NAPOLI

La società saudita pronta a formalizzare un'offerta vicino ai 70 milioni per l'attaccante nigeriano, che però non è convinto

A una settimana dalla chiusura del mercato, la telenovela relativa a Victor Osimhen deve ancora trovare un punto di svolta. Mentre torna a farsi vivo l'Al Ahli, pronto a presentare al Napoli un'offerta ufficiale di circa 70 milioni, l'impressione è che l'attaccante nigeriano, che nel frattempo continua ad allenarsi a parte in attesa di una sistemazione, non sia convinto della destinazione ma voglia attendere fino a venerdì un segnale dal Paris Saint-Germain o dalla Premier League. Da parte del club partenopeo c'è ovviamente apertura all'offerta saudita, ora però la palla passa proprio a Osimhen: al momento infatti manca il suo ok a un trasferimento nel campionato arabo.

All'orizzonte non ci sono al momento altre concrete possibilità di trasferimento: solo il Chelsea, durante la trattativa per Lukaku (sostituto dello stesso Osimhen), ha manifestato la volontà di aprire un altro tavolo di discussione proprio per il nigeriano, senza arrivare però a formulare un'offerta concreta. In questo momento, le altre squadre a cui era stato accostato Osimhen (Psg e Arsenal in primis) si sono defilate, forse in attesa degli ultimissimi giorni di mercato.

