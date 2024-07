Napoli, l'agente di Kvara: "Rinnovo? Dipende tutto da De Laurentiis"

NAPOLI

"Se il presidente pensa di vendere, lo farà. Se invece il club ci dirà di restare, un contratto è un contratto, e Khvicha prolungherà"

© Getty Images In casa Napoli tiene sempre banco il futuro di Khvicha Kvaratskhelia. E ad aggiornare tifosi e addetti ai lavori sulla situazione ci pensa nuovamente l'agente dell'esterno offensivo. "Se resteremo a Napoli? Abbiamo voglia di vincere lo scudetto - ha dichiarato Mamuka Jugeli al giornalista russo Nobel Arustamyan in un'intervista rilasciata dopo Georgia-Portogallo e pubblicata ieri -. Per quanto riguarda il contratto, tutto dipende dal presidente De Laurentiis". "Se pensa di vendere, lo farà - ha aggiunto -. Se il Napoli dice di restare, un contratto è un contratto, e Khvicha rinnoverà".

Sul fronte Kvara, dunque, c'è ancora tutto da decidere. Dopo le prime uscite dell'entourage del georgiano che hanno rotto gli indugi e chiarito la voglia di giocatore di lasciare Napoli e la dura replica del club azzurro, del resto, a breve urge un ulteriore confronto per capire le rispettive intenzioni. "Dispiaciuto per il fatto che Kvara non giocherà in Champions League? Quindi è necessario vincere lo scudetto", ha proseguito Mamuka Jugeli. Dichiarazioni che da una parte strizzano l'occhio al Psg, autore di un'offerta monstre a quanto apre per portare a Parigi il tandem Kvara-Osimhen, e dall'altra tengono aperti i contatti con De Laurentiis per trattare un rinnovo al rialzo. Al momento, infatti, l'offerta azzurra per prolungare è ferma a un ingaggio da 5 milioni a stagione.