Napoli, l'agente di Insigne: "Gennaio decisivo per il rinnovo, da febbraio cambia tutto"

Vincenzo Pisacane: "La proposta di De Laurentiis non congrua, a gennaio va trovata una soluzione"

Dal primo gennaio Lorenzo Insigne, in scadenza di contratto col Napoli, sarà libero di accordarsi con qualsiasi squadra per trasferirsi a costo zero a partire dal primo luglio. Un'eventualità che Vincenzo Pisacane per ora esclude: "Non avrò contatti con nessuno, sono molto fermo. Dal 2 (febbraio, ndr) tutto cambierà". Le parole dell'agente del capitano azzurro contestualizzano le difficoltà sulla trattativa per il rinnovo con il club: "Non riteniamo congrua la proposta, De Laurentiis dice quel che crede ma bisognerebbe chiedergli quale è stata la sua offerta e perché il giocatore l'ha rifiutata".

Pisacane al Corriere dello Sport non parla di cifre (il Napoli offre 3,5 milioni netti, il giocatore ne chiede 5) pur negando certe ricostruzioni "7 milioni l'anno più 7 di bonus alla firma? Cazzate" ma lascia trasparire un filo di tensione: "Ci sentiamo abbastanza spesso, l'ultima telefonata non è stata delle migliori ma non possiamo puntarci le pistole alle tempie. Il suo caso fa rumore, forse nessuno si aspettava questo epilogo. Anzi, forse Lorenzo sì". Sembrano quasi parole d'addio: "Qualcuno in società una volta mi ha detto: 'ma dove vuoi che vada Insigne?'. Quando si aprirà il mercato di gennaio bisogna trovare una soluzione".

Si è parlato di Inter e Tottenham per esempio, o di una soluzione estera: "Dopo tanti anni con la stessa maglia sarebbe dura vestirne un'altra in Serie A. Ma è un mio pensiero" spiega l'agente che poi chiarisce i rapporti con De Laurentiis "nessun ultimatum, la palla passa a lui. Siamo in pace però magari un giorno sarà doveroso raccontare quanto successo nel tempo".