Napoli, Kvaratskhelia ha svolto le visite mediche: arriva a parametro zero

IL COLPO

Il georgiano, classe 2001, sarà il sostituto di Insigne: pronto un contratto di cinque anni a 1,5 milioni di euro a stagione

Khvicha Kvaratskhelia-Napoli, ci siamo: il georgiano, in scadenza di contratto a giugno con la Dinamo Batumi, ha già svolto parte delle visite mediche in Italia a inizio aprile, propedeutiche alla firma del contratto che scatterà dal primo luglio. Per il classe 2001 è pronto un accordo di cinque anni da 1,5 milioni di euro netti a stagione, di fatto Luciano Spalletti ha già il sostituto di Insigne, che in estate volerà a Toronto. Getty Images

La vita di Kvaratskhelia subirà dunque un altro scossone in questo 2022: lo scorso 24 marzo infatti, nel pieno della guerra Russia-Ucraina, aveva sfruttato lo svincolo Fifa per i giocatori tesserati nelle squadre russe per lasciare il Rubin Kazan per tornare in Georgia alla Dinamo Batumi. In estate ci sarà un nuovo trasferimento per lui, la grande occasione della Serie A con la chance e la responsabilità di sostituire, almeno a livello di ruolo, il capitano del Napoli allo stadio Maradona.