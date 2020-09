Napoli, Koulibaly può restare: offerta del City per Gimenez dell'Atletico

LA VIRATA

A pochi giorni dal via del campionato il futuro di Kalidou Koulibaly resta un'incognita. A differenza delle prime di ore di calciomercato però, la sua permanenza al Napoli del difensore senegalese è tutt'altro che impossibile. La trattativa con la pretendente principale del giocatore, ovvero il Manchester City, non è mai decollata e la virata degli inglesi su Gimenez dell'Atletico Madrid - per i quali sono stati messi sul piatto 94 milioni di euro - potrebbe spingere lo stesso Koulibaly a restare in azzurro.

Andiamo con ordine. Il Napoli e Gattuso non si sono mai opposti alla cessione del giocatore, ma per Koulibaly la valutazione fatta da De Laurentiis è fissata a 75 milioni di euro, non meno. Da quella posizione la società azzurra non si è mai scostata, assecondando la volontà di cambiamento del giocatore - senza instaurare "guerre" come con Milik - ma chiedendo al suo entourage di presentare un'offerta congrua alla richiesta. La società più interessata è sempre stata il Manchester City di Guardiola, più avanti rispetto al defilato Psg.

I 75 milioni di euro chiesti non sono stati messi sul piatto dalla società inglese per il momento per svariati motivi e i rapporti non proprio idilliaci tra le due dirigenze dopo l'affaire Jorginho-Chelsea di un paio di stagioni fa stanno facendo il resto. Koulibaly del resto è trattabile da parte del Napoli, ma non sul mercato in quanto considerato in eccesso e per questo motivo una permanenza del senegalese è tutt'altro che da escludere. Il difensore ha ancora tre anni di contratto ed è parte del progetto tecnico di Gattuso, situazione che portano a pensare a un finale a sorpresa.

In questo senso l'ultima mossa del Manchester City è interpretabile in due modi. Secondo il quotidiano di Madrid "As", gli inglesi avrebbero fatto pervenire all'Atletico un'offerta formale da 89 milioni di euro più cinque di bonus per il difensore uruguayano Gimenez. Per lo stesso i Colchoneros si avvalgono di una clausola rescissoria fissata a 120 milioni e per il momento non sembrano disposti a trattare. Dal punto di vista del Napoli resta da capire se l'offerta del City sia da considerare come una bandiera bianca su Koulibaly o un diversivo per cercare di far abbassare il prezzo chiesto da De Laurentiis.