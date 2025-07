Napoli, frenata per Nusa: da Sterling e Grealish a Garnacho, le alternative

Nella caldissima estate del Napoli, tra i club più attivi in acquisti e cessioni, continua la caccia all'esterno per Antonio Conte. I nomi sono tanti ma nel frattempo la rosa dei candidati sembra sfoltirsi: si raffredda la pista per il norvegese Antonio Nusa, 20enne talento del Lipsia che però spara troppo alto con 50 milioni di euro. Tantissimi e il Napoli non ha intenzione di spendere una cifra del genere. La trattativa è ancora in piedi ma senza un passo avanti dei tedeschi potrebbe tramontare.