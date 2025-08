Napoli, Juanlu Sanchez in sede a Siviglia: vuole solo gli azzurri. E torna di moda Musah

Rimane viva la pista Miretti, anche se c’è distanza con la Juventus sulla valutazione del centrocampista reduce dal prestito al Genoa. I colpi in mediana potrebbero essere due per il Napoli, dato che nelle ultime ore c’è stato un ritorno di fiamma per Yunus Musah. Gli arrivi di Modric e Jashari hanno ampliato gli elementi a disposizione di Allegri a centrocampo e il Milan può aprire alla cessione dell’americano, che già a giugno era stato vicino al Napoli. Manna può tornare alla carica per l’ex Valencia per garantire ulteriore fisicità al centrocampo azzurro, carenza evidenziata dalle prime amichevoli estive. A giugno la richiesta del Milan era vicina ai 25 milioni di euro e si ripartirà da quella valutazione per provare a trovare un accordo.