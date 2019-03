Napoli, Isco il sogno di Ancelotti: blitz a Madrid

21/03/2019

De Laurentiis e il ds Giuntoli sono al lavoro per regalare ad Ancelotti almeno un grosso nome nella prossima finestra di mercato. Il primo è quello di Isco del Real Madrid, che lo stesso tecnico azzurro prese dal Malaga nell'estate 2013 e che è in rotta con l'ambiente merengues, nonostante Zidane, dopo il suo ritorno in panchina, lo abbia rilanciato nella gara vinta contro il Celta Vigo. Lo spagnolo è nel mirino anche della Juve. Ecco perché il Napoli, come riferisce 'Il Mattino', prepara il blitz a Madrid per sondare il terreno e capire se ci sono margini nella riuscita dell'operazione.