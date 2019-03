Napoli, Insigne "prepara" l'addio: Raiola è già al lavoro

12/03/2019

A Napoli l'impressione è che sia arrivato il momento della verità per Insigne. Pressato dal peso della fascia dopo l'addio di Hamsik e dalle tante critiche dell'ambiente a ogni minimo passo falso, Lorenzo a giugno potrebbe valutare l'ipotesi di lasciare la sua città, per tentare il grande salto in un top club. Idea che probabilmente il calciatore matura da tempo e che ora, visti gli ultimi risvolti, potrebbe concretizzarsi anche grazie all'ingresso in scena di Raiola. Ad aprile Mino diventerà infatti il nuovo procuratore di Lorenzo e non si possono escludere colpi di scena. Stando al Mattino, del resto, Raiola starebbe già pianificando le sue mosse per aprire a una cessione di Lorenzinho. In cambio di una destinazione top per Insigne, il mega procuratore starebbe infatti lavorando a un doppio colpo in direzione opposta. Nel dettaglio, si parla di un intervento per spianare la strada all'arrivo in azzurro di due elementi particolarmente graditi ad Ancelotti: Lozano e Fares. A Napoli per Insigne sarà l'estate della verità.