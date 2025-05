Napoli, incontro Conte-De Laurentiis per parlare di futuro

Ha ancora due anni di contratto, eppure non passa giorno in cui non si sollevino dei dubbi sul rapporto tra Antonio Conte e il Napoli. Ipotesi, soffiate e scenari un po' sottotraccia, visto il momento importantissimo che sta vivendo il club di De Laurentiis. Ecco perché è previsto molto presto un summit tra il presidente e l'allenatore. Al momento Adl è in vacanza alle Maldive ma tornerà subito dopo la gara contro il Lecce. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, l'incontro con Conte arriverà a ridosso della partita contro il Genoa.