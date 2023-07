Napoli, il Lens alza il muro per Danso: "In difesa non ci saranno cessioni"

MANOVRE AZZURRE

Il dg dei francesi Arnaud Pouille gela gli azzurri alla caccia del sostituto di Kim. Mavropanos in pole

© Getty Images Si complica in casa Napoli la pista Kevin Danso. Il Lens, infatti, per bocca del suo dg, Arnaud Pouille, ha blindato il centrale austriaco, che avrebbe già trovato l'accordo con gli azzurri per sostituire Kim al centro della difesa (contratto da tre milioni all'anno fino al 2027, ndr). Il dirigente ha parlato nel corso della conferenza stampa del rinnovo del contratto del portiere Brice Samba: "Brice sarà la base della spina dorsale difensiva della squadra che rimarrà stabile e particolarmente solida in quanto non ci saranno partenze".

Le parole del dg del Lens sorprendono ma nemmeno troppo. I francesi, infatti, vogliono capitalizzare al massimo per la cessione di Danso, che partirà solo davanti a un'offerta irrinunciabile. In soldoni non meno di 40-50 milioni. Troppi per il Napoli, che infatti si sta guardando intorno e ha intensificato i contatti per Konstantinos Mavropanos . Il difensore greco ha un contratto in scadenza nel 2025 con lo Stoccarda ed è valutato 25 milioni di euro, una cifra su cui il Napoli può ragionare, partendo dalla quale si può imbastire una trattativa in grado di chiudersi in poco tempo.

Vedi anche napoli Napoli, il rinnovo di Osimhen è a un passo