Napoli, idea last minute per il sostituto di Kvara: piace Saint-Maximin

È Allan Saint-Maximin il nome nuovo in casa Napoli come vice Kvaratskhelia. Il 27enne attaccante francese sta giocando nel Fenerbahce allenato da Jose Mourinho, ma il suo cartellino è di proprietà dell'Al Ahli. In Turchia, però, non se la sta passando bene, tanto che avrebbe chiesto agli arabi di sciogliere il prestito per potersi trasferire al Napoli, destinazione alquanto gradita. Il maggiore ostacolo alla trattativa è la tempistica, visto che il mercato in Arabia Saudita chiude stasera per quella che è una vera e propria corsa contro il tempo.